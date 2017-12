Tausend Schritte sollst Du gehen, das sagt man sich doch, auch in Frenkendorf, um gesund zu bleiben

Wir haben den 12.12.2017. Also was tun, wenn der Wetterbericht nicht das Top Wetter ansagt. Wohnt man in unserer Gegend, im Rüttimattquartier, dann einfach einen Rundgang um den Bienenberg. Der Bienenberg ist für uns so etwas wie in Kapstadt der Tafelberg. Er liegt auf Liestaler Boden. Trotzdem sagen wir, auch uns gehört er, der Bienenberg. Frenkendorf meine ich. In Frenkendorf war der Himmel morgens grau und es regnete ganz wenig. Die Temperatur lag bei 2 Grad C. Wir taten es mit dem Rundgang um 13.00 Uhr, also die kleine Wanderung um den Bienenberg. 1 Stunde sind es ungefähr gewesen. Und bei uns hatte es den leichten Schnee, es graupelte ein wenig, das kann man auch sagen. Jedoch kein Problem, es war machbar. Also vom Rüttimattquartier in Frenkendorf hinauf zum Eben-Ezer. Dann von dort hinauf auf die Strasse, die zum Restaurant und Hotel Bienenberg führt. Niemand sah man auf der Strasse, denn bei einem solchen Wetter, wer traut sich da schon auf die Strasse. Nein wir bereuen es nicht, einfach gut für die Gesundheit und das Gemüt. Dann oben vom Bienenberg auf schönen Waldwegen hinunter zum Schillingsrain. Und Bilder von Liestal zeigen, dass es machbar gewesen ist. Und dann einfach zurück ins Rüttimattquartier in Frenkendorf.