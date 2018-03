Im Bereich der Messen ist eine Zusammenarbeit stets sehr wichtig. Denn Leistungen für die Kunden durch Synergien zwischen sich ergänzenden Unternehmen noch viel besser erbracht. Kunden und Messebesucher profitieren in einem hohen Maße von den umfangreichen Leistungen, die mehrere Fachkräfte erarbeiten können. Genau diese gemeinsamen Kräfte will man nun auch in Zürich zusammen ausschöpfen. An der Messe in Zürich will man alle hilfreichen Kräfte nun zusammenlegen. Synergien sollen optimal ausgeschöpft werden. Vor allem personell kann man die umfangreichen Aufgaben besser bewältigen. Der Zürcher Regierungsrat hat nun bekannt gegeben, dass eine Zusammenarbeit der AG Hallenstadion und der Messe Zürich zu einem deutlichen Gewinn führen würden. Man will mit gemeinsamen Kräften die Zusammenarbeit vertiefen und bestimmte Aufgaben besser delegieren.

Veränderungen in der Verwaltung

Eine verbesserte Zusammenarbeit kommt insbesondere dadurch Zustande, dass im Verwaltungsrat der Basler Messebetreiberin MCH Group nun Balz Hösly mit vertreten sein soll. Die ZSC Lions verlassen nun ihre alte Heimat, sodass mehr Raum für Synergien entsteht. Balz Hösly ersetzt dabei die Stelle der Zürcher FDP-Regierungsrätin Carmen Walker. Hösly scheint ein guter Ersatz für Walker zu sein. Denn strategisch kann er viel bewegen. Der Gestaltungsfreiraum ist inhaltlich und zeitlich nun intensiver zu gestalten. Der Standort Zürich-Nord soll stärker für Events verfügbar sein. Konzerte und andere Veranstaltungen lockten immerhin bereits eine Vielzahl von Besuchern in solch eine attraktive Location.

Auch wichtig für andere Standorte

Synergien zwischen Unternehmen sind keineswegs nur in der Messe Schweiz von Interesse. Auch im Aargau spielt eine Zusammenarbeit eine große Rolle. Man legt hier großen Wert darauf, dass der Standort der Messe für Gewerbe attraktiv ist und bleibt. Die Messe bietet für neue Unternehmen und zugehörigen Messestand und für alt eingesessene Gewerbe einen optimalen Raum, um für Kunden interessant zu werden. Aussteller und Medien erhalten ohnehin bereits einen attraktiven Zugang zur Messe. Unterschiedlichste Veranstaltungen, die ein breites Publikum ansprechen und die teils auch kostenfrei zugänglich sind, bilden für Besucher eine wichtige Basis.

Großanlässe im Messebereich

Ein Messegelände ist in der heutigen Zeit nicht mehr nur ein Raum, in dem die Besucher sich die Stände der Aussteller ansehen. Auch Veranstaltungen wie Kongresse, Konferenzen und natürlich Konzerte für das offene Publikum sind wichtige Angebote. Die Aufmerksamkeit für die Angebote der Messe steigt umso mehr an, je mehr Veranstaltungen im öffentlichen Interesse vor Ort stattfinden. Die Infrastruktur hierfür ist optimal.