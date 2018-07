Am 07.07.2018 war es wieder so weit, die Abteilung Pfadi St.Martin Laupersdorf besammelte sich für das diesjährige Sommerlager. Die insgesamt 26 Teilnehmer wurden von den Gebrüder Grimm begrüsst.

Diese führten uns zu unserem Lagerort Schwanden im Kanton Glarus.

Mit ihrem Buch entführten die Gebrüder Grimm uns jeden Tag in ein anderes Märchen.

Wir lernten so Hänsel und Gretel, Dornröschen und ihre Freundin Rapunzel, sowie natürlich Schneewittchen und ihre Zwerge, Rotkäppchen und noch viele weitere persönlich kennen.

Wir erlebten mit allen spannende Abenteuer. Am Ende vom Tag kehrten die Märchenfiguren in ihre Welt zurück. Jedoch hinterliessen merkwürdigerweise alle einen Buchstaben bei uns. Am letzten Abend lockte uns dann ein kleines Männchen mit einem Parkour in eine Falle und wollte uns alle verspeisen, ausser wir kennen seinen Namen. Wir probierten es natürlich sofort mit Rumpelstilzchen, jedoch war dies falsch. Als wir dann ein bisschen überlegten kamen uns die Buchstaben wieder in den Sinn. Als wir diese korrekt anordneten konnten wir uns in letzter Sekunden von den Händen des Bösewichtes befreien.

Neben unseren eigenen actionreichen Sport- und Geländespielen, erlebten wir auch eine rasante Abfahrt mit riesen Trottis oder Besuchten eine Schokoladenfabrik, in der wir unsere Kinder fast nicht mehr von den Schokoladenbrunnen trennen konnten.

Weiter durfte natürlich der obligate Besuch in der Badi bei so schönem Wetter nicht fehlen und noch ein kleiner Ausflug nach Glarus in welchem wir ein Foto-OL einbauten ergänzte unser abwechslungsreiches Lagerprogramm. Auch unser alljährliches Wettessen, welches dieses Jahr unter dem Motto Tischlein deck dich stattfand, gehörte zu unserem Lager.

Nach einer tollen Woche kehrten wir müde aber mit vielen tollen Erlebnissen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben, zurück nach Laupersdorf.

Zum Schluss möchten wir nochmals unserem 5 köpfigen Küchenteam ein riesengrosses Dankeschön sagen. Sie haben es geschafft unsere nimmersatten Bäuche eine Woche lang mit kulinarischen Leckerbissen zu verwöhnen.