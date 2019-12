Eine kleine Wanderung – vom Adlerhof via Südweg zurück ins Dorf von Frenkendorf

Man darf es ruhig sagen, wir haben den 6. Dezember 2019, einfach das Wetter wunderschön. Also sagten wir uns als Familie, warum nicht machen den Rundweg von 1 ½ Stunden vom Adlerhof via Südweg zurück ins Dorf von Frenkendorf. Vielleicht dies noch zum Adlerhof, die eine Hälfte steht vom Hof auf dem Boden von Frenkendorf, die andere Hälfte auf dem Boden von Pratteln. Die Bilder hier in diesem Kommentar sollen zeigen, einfach ein Wanderweg in der Gegend vom Südweg. So hat man nicht nur einen schönen Blick auf Frenkendorf, sogar der Blick nach Liestal wäre möglich, jedoch versteckt hinter Bäumen. Und eben leider auch dies, das Waldsterben auch hier oben. Bilder sollen es zeigen, dass das Forstamt Frenkendorf-Pratteln-Muttenz bemüht ist, dass man dies alles wieder in Reih und Glied bringt. Mit anderen Worten, neue Anpflanzungen von Bäumen.