Frauen lieben Tiere. Und solch eine Tierliebe macht sich gern dadurch bemerkbar, dass die Zahl der Auszubildenden im Bereich der Agrarökonomie ansteigt. Frauen im Aargau möchten gern Bäuerin werden. Auf der Liebegg in Gränichen gibt es eine Bäuerinnenschule. Auf dieser haben sich die Anmeldungen verdreifacht. Nach Gründen für diesen Ansturm hat man bereits gesucht. Die Schule bildet eigentlich nur Frauen aus. Inzwischen hat sich aber sogar ein Mann auf der Schule angemeldet. Es gibt mittlerweile 38 Frauen im ersten Lehrjahr. Die Ausbildung selbst umfasst nur zwei Jahre insgesamt. Im zweiten Jahr befinden sich derzeit 33 Absolventinnen. Diese blicken bereits auf ihren Traumjob.

Eine Familie auf dem Bauernhof: Manchmal ist es Liebe

Manche der Frauen möchten den Job ausüben, weil sie sich verliebt haben. Hier gibt es also viele Quereinsteiger. Der neue Partner ist Landwirt und sucht eine Unterstützung. Dabei ist der Job auch wunderschön. In der Ausbildung geht es aber nicht nur darum, die zukünftigen Aufgaben zu meistern. Die Frauen möchten auch netzwerken. Die Bäuerinnen freuen sich über Kontakte. In der Ausbildung entstehen viele Freundschaften, die später ebenfalls hilfreich sein können. Die Schule selbst informiert darüber, dass sie praktische Inhalte vermittelt, die auch ein Grund für mehr Anmeldungen sein können. Dabei heißt es, dass Textilpflege, Ernährung, Gartenbau oder Reinigungstechnik zur Ausbildung gehören. Das sind durchaus interessante Bereiche, die sich außerdem mit Buchhaltung, Kommunikation, Haushaltsmanagement und Recht für Landwirte ergänzen. Mit einer Fachprüfung treten die Bäuerinnen zur Eidgenössischen Berufsprüfung an. Sie erhalten zum Schluss einen Fachausweis.

Praktische Inhalte der Schule - Viel Wissen rund um einen Betrieb

Niedlich ist es, wenn die Kälber kommen und auch die Kühe freuen sich jeden Morgen, wenn sie Futter bekommen. Dabei darf eine Bäuerin aber auch helfen, wenn der Tierarzt kommt und wenn es um die Medikamente für Tiere geht. Auch in der Zucht ist es spannend und interessant. Romantische Atmosphäre auf dem Bauernhof gibt es durchaus. Ein Bauernhof ist sogar eine geeignete Umgebung, um eine Familie zu gründen. Nicht wenige Frauen entscheiden sich dafür. Interessanterweise gelingt das in einer so harmonischen Umgebung sehr gut. Kinder auf dem Bauernhof können inmitten der Natur aufwachsen. Es gibt viel Raum zum Spielen und viel Beschäftigung für den Nachwuchs.