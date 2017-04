FC Frenkendorf – FC Diegten-Eptingen b Gruppe 1

2 : 3 ( 2 : 0)

In einem Verein wie den FC Frenkendorf, bestehend aus den beiden Dörfern Frenkendorf und Füllinsdorf, hat es die Mannschaften in der 4. und 5. Liga. So auch viele Mannschaften im Juniorenbereich, auch eine Mädchen Mannschaft, dann die Veteranen und Senioren. Kurz etwas zu den A-Junioren. Sie hatte man einige Jahr nicht, jetzt wieder. Der Verein ist im Moment mit vielen Mannschaften gut vertreten. Und so muss man es sehen, dass Spieler aus der 5. Liga wie aus den A-Junioren die Zukunft für die 1. Mannschaft sind. Mit anderen Worten, gerne würde man bald wieder als FC Frenkendorf in der 3. Liga spielen. Darum dieser Bericht von einem 5. Liga Spiel. Nun zum Spiel: Der FC Diegten-Eptingen b im Moment auf den 2. Platz mit 25 Punkten. Mit 27 Punkten steht der FC Bubendorf an der Spitze. Und Frenkendorf hat mit 17 Punkten einen Mittelplatz. Am 9.4.2017 hatte es das Spiel in Bubendorf. Die Frenkendörfer spielten sehr gut, man verlor jedoch gegen den Tabellenführer mit 2 :1 nur ganz knapp. Also konnte man gespannt sein auf dieses Spiel. Und so ist es auch gewesen voller Dramatik und Spannung bis zur letzten Minute vom Spiel. In der ersten Halbzeit der FC Frenkendorf, wo der Doppelschütze Andrea Lorenzo Blasi zum 1 : 0 in der 7. Minute und zum 2 : 0 in der 44. Minute den Ball bei den Gästen ins Tor schoss. Mit diesem Ergebnis ging man in die Pause. Dann nach der Pause, so kann man sagen, die Gäste aus Diegten-Eptingen konnten nur noch verlieren, so dachte man als Zuschauer. Dann in der 59. Minute eine grossartige Parade vom Goali Robin Gradl vom FC Frenkendorf. Immer noch 2 : 0 für den FC Frenkendorf. Bis zur 77. Minute ein Anrennen auf beide Tore. Dann jedoch die Minuten von den Gästen aus Diegten-Eptingen. In der 77. Minute das 2 : 1, in der 80. Minute das 2 : 2. Jetzt konnte man einfach hoffen, dass Frenkendorf wenigstens das Unentschieden halten kann. Nein, ein Spiel hat 90. Minuten und die Nachspielzeit. Also dann in der 83. Minute das 2 : 3 für die Gäste. Und die Nerven lagen bei beiden Mannschaften blank. So zwei rote Karten auch noch, dies dann bei beiden Mannschaften. Hoffen auf ein Unentschieden konnte man noch. 7 Minuten waren noch zu spielen. Es hat nicht sollen sein aus der Sicht vom FC Frenkendorf. Man war der unglückliche Verlierer bei diesem Spiel voller Dramatik und auch Hektik. So ist Fussball, einfach spannend auch in einer unteren Liga. Und die 4. Liga Mannschaft vom FC Frenkendorf kehrte vom Auswärtspiel beim FC Eiken mit einem Sieg von 5 : 2 heim. Jetzt ist man platziert in der oberen Tabellenhälfte. Das ist jetzt hintereinander der dritte Sieg. Also beim nächsten Heimspiel gegen den Tabellen Nachbarn FC Möhlin-Riburg/ACLI auf dem Kittler am Samstag, den 29. April 2017, um 19.45 Uhr, ist wiederum ein Spitzenspiel in der 4.Liga angesagt. Es dürften wiederum zahlreiche Zuschauer bei diesem Spitzenspiel hoffentlich auf dem Kittler haben.