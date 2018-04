Ein Spiel der C-Junioren, 1. Stärkeklasse, Gruppe 4, Frühjahrsrunde

FC Frenkendorf – FC Laufenburg-Kaisten 6 : 0 ( 4 : 0 )

Nach 2 Spielen stehen der FC Frenkendorf mit dem SV Sissach b an der Spitze in dieser C-Junioren Liga. Also mit einem Sieg gegen den FC Laufenburg-Kaisten wäre der Platz für Frenkendorf nach oben abgesichert. Trainer Severino Camelo hatte somit seine Mannschaft gut auf dieses Spiel eingestellt und natürlich auch motiviert für einen Sieg. Kurz doch noch etwas zu den C-Junioren. Die C-Jugend, auch C-Junioren genannt, ist die drittälteste Gruppe von Jugendsportlern. Hier geht es um den Fussball, jedoch so ist es auch im Handball. In der Regel beträgt das Alter dieser Spieler 12 – 14 Jahre (in der Saison 2017/2018 sind dies die Geburtsjahrgänge 2003 und 2004.) Kurz zum Spiel: Von Anfang hatten die Frenkendörfer das Spiel voll im Griff. So fielen auch die vier Tore in der 1. Halbzeit. Der gut leitende Schiedsrichter pfiff dann beide Mannschaften in der 40. Minute in die wohl verdiente Pause. Die zweite Halbzeit bestimmte Frenkendorf weiterhin das Spiel. Die Gäste hätten jedoch das Ehrentor auch verdient. Die gut gestaffelte Verteidigung wie auch der Goalie von Frenkendorf verhinderten es jedoch. So fielen nur noch in der 65. Minute das 5 : 0 wie auch in der 75 Minute das 6 : 0 für die Frenkendörfer. Es hatte auch zahlreiche Zuschauer. Kein Wunder bei diesem schönen Wetter.