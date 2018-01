Mit dem Bott 2018 konnte die Samichlauszunft Neuendorf ein schönes letztjähriges Chlausenjahr abschliessen. Für die Zunft gibt es jeweils drei Höhepunkte. Diese sind das Aussenden am ersten Adventssonntag, dann die Seniorenbesuche am 5. Dezember und die Familienbesuche am 6. Dezember. Dank der Mithilfe vieler Zunftmitglieder können diese Anlässe jeweils reibungslos durchgeführt werden. Auch wenn am Aussenden die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt ist kommt keine Hektik auf. Souverän ist auch der Einzug in das Dorf mit den Iffelen und Laternen und das anschliessende gemütliche Beisammensein auf dem Dorfplatz.

Ganz speziell war im vergangenen Jahr ein Besuch der Geisslechlöpfer, auf Einladung der Schule, in Lostorf. Die Zunft durfte das Handwerk des Samichlaus und seiner Begleiter vorstellen. Beim Versuch den Zwick zum «chlöpfen» zu bringen hatten die Schülerinnen und Schüler doch bereits einigen Erfolg. Mit ein bisschen Übung ist also vieles möglich, die Samichlauszunft bietet Unterstützung und Übungstage für weitere Chlöpfer an.

Es ist ein Genuss und eine Freude zu wissen und zu erleben, dass die Samichlauszunft eine wunderschöne Tradition pflegt und lebt. Damit dies noch lange so weitergegeben werden kann freut sich die Zunft auch heuer auf die Verstärkung durch zwei neue Mitglieder David Haller und Raphael Büttiker. Mit dem Ablegen der Zunftprüfung hat der Bott diese beiden jungen Männer mit grossen Applaus in die Gilde aufgenommen.

Das neue Zunftjahr ist eröffnet, der Zunftrat und die ganze Samichlauszunft freuen sich schon jetzt auf den nächsten Dezember.