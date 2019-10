330‘000 Personen kümmern sich in der Schweiz um Angehörige – ohne Lohn, nebst ihrem Beruf. Für ihren Einsatz sensibilisieren das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Solothurn und Pro Infirmis Aargau-Solothurn sowie der Entlastungsdienst Aargau-Solothurn am 30. Oktober.



«Selbstbestimmt leben – ohne betreuende Angehörige wäre vieles undenkbar»: Dies ist das Motto des diesjährigen Tags der betreuenden und pflegenden Angehörige. Dieser findet am Mittwoch, den 30. Oktober 2019 statt.

Die Partnerorganisationen verteilen zwischen 9.30 und 11.30 Uhr Schokoladenherzen und Info-Flyer an Passantinnen und Passanten, an folgenden Standorten: in Solothurn beim Manor, in Grenchen beim Hochhaus Bettlachsrasse, in Olten beim Coop City sowie in Breitenbach im Einkaufszentrum Wydenhof.

Respektieren und anerkennen

Damit danken die Nonprofit-Organisationen den betreuenden und pflegenden Angehörigen für ihren enormen Einsatz, den sie im Stillen leisten. Auch dank ihnen ist die Versorgung von älteren, kranken oder beeinträchtigten Menschen möglich. «Wer Angehörige betreut und pflegt», sagt die Solothurner Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner, «verdient genau so viel Respekt und Anerkennung wie Menschen, die uns mit erfolgreichen Karrieren beeindrucken.»

Respekt und Anerkennung ist das eine – politische Verbesserung das andere: Neu sollen nach Ansicht des Bundesrates Erwerbstätige, die nebenbei noch betreuen und pflegen, bis zu zehn Tage Urlaub erhalten; Eltern schwer beeinträchtigter Kinder 14 Wochen. Regierungsrätin Susanne Schaffner: «Sinnvoll ist auch, als Arbeitgeber wenn möglich auf Betreuungssituationen der Angestellten Rücksicht zu nehmen, zum Beispiel mit Home Office oder flexiblen Arbeitszeiten.»

Dies trägt dazu bei, die Doppelbelastung von Beruf und Betreuung zu mildern. Denn pflegende und betreuende Angehörige engagieren sich nicht selten über ihre Belastungsgrenzen hinaus – (zu oft) bis zum Zusammenbruch.

Wahrnehmen und reagieren

«Es ist sehr wichtig, als betreuende und pflegende Angehörige sensibel auf Anzeichen von Überlastung zu reagieren und Hilfe anzunehmen: von anderen Mitgliedern der Familie, von Nachbarn, von Bekannten – und von professionellen Anbietern», betont Susanne Schaffner.

Das Schweizerisches Rote Kreuz Kanton Solothurn und Pro Infirmis Aargau-Solothurn sowie der Entlastungsdienst Aargau-Solothurn haben eine breite Palette an Entlastungsangeboten, begleiten und beraten betreuende Angehörige.

Tag für pflegende und betreuende Angehörige

An folgenden Orten finden am 30. Oktober zwischen 9.30 und 11.30 Uhr die Standaktionen statt:

Solothurn, Manor

Grenchen, Hochhaus Bettlachstrasse

Olten, Coop City

Breitenbach, Einkaufszentrum Wydenhof

Weiterführende Informationen zum Aktionstag finden Sie unter www.angehoerige-pflegen.ch

Weitere Informationen zu den mitwirkenden Organisationen finden Sie unter:

www.srk-solothurn.ch

https://www.proinfirmis.ch/angebot/aargau.html

www.entlastungsdienst.ch/aargau-solothurn