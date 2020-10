Ein neuer Anstrich für das Schulhaus Jonen

Das in dem Jahr 1952 erbaute Schulhaus Zentral in Jonen soll bald einen neuen Anstrich bekommen. Ursprünglich sei die Anlage weiß gewesen, wurde aber in den 80er-Jahren in der jetzigen Farbe, ein kräftiges Gelb, gestrichen, meint der Schulpräsident Yves Krismer.

An die Stelle des momentanen Ockergelbs soll nun ein helles Grün treten. Das Gelb entspräche gar nicht den Auflagen der Denkmalpflege, das Gebäude hat seinen Standort nämlich im kommunalen Inventar der schützenswerten Bauten. Deshalb wird bei den gerade laufenden Sanierungen das Gelb überstrichen. Das zukünftige Grün entspricht den Auflagen und soll auch innerhalb des Hauses als neue Farbe verwendet werden.