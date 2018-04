Zumindest die Soirée vom 22.3.18 bei SABINA BURKHARD COUTURE AND IMAGE versprühte trotz noch winterlichen Temperaturen einen Hauch von Frühling. Der zum Thema Kleid gestaltete Anlass liess keine Wünsche offen. In zarten Pastellfarben kamen die Modelle daher, raffiniert geschnitten, sehr kleidsam und mit kräftigen Farbtupfern wie auf einer Frühlingsblumenwiese. „Das Kleid – wohl das weiblichste Garderobestück – hat es geschafft, immer wieder im Mittelpunkt zu stehen - Richtig geschnitten, setzt es physische Vorteile in Szene und kaschiert Schwachstellen“ sagt Sabina Burkhard und weist anhand der verschiedenen Modelle auf Details hin, die besonders bei den vollschlanken und kurvigen Trägerinnen wichtig sind. Vom eleganten festlichen Tageskleid bis zum Brautkleid zeigten die beiden Models –eines ein Curvy Model –, wie Frau sich chic in allen Grössen kleiden kann. Ein weiterer Hingucker waren die exklusiven Brillen von Biberoptik, die perfekt zu den Outfits passten. Die zahlreich erschienenen Gäste waren begeistert. Der Frühling wurde bei SABINA BURKHARD COUTURE AND IMAGE an diesem Abend definitiv eingeläutet. MIB