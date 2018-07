28 Frauen aus dem Frauenverein Halten fuhren mit dem Car bei wunderschönem Sommerwetter auf ihrer diesjährigen Vereinsreise nach Rheinfelden. Dort gingen sie aufs Schiff und genossen Café, ein kaltes Getränk und einige der Frauen bereits ein gutes Gläschen Wein. Wunderbar war diese Schifffahrt und ermöglichte viele lustige Gespräche.

Dann ging die Reise weiter nach Frenkendorf in die Genusswelt des Läckerli Huus. Auf einer informativen Führung konnten die Frauen erfahren, woraus dieses feine Gebäck besteht und was alles vom Läckerli Huus sonst noch angeboten wird. Selbstverständlich durfte die Verkostung der feinen Leckereien nicht fehlen. Gestärkt und mit einem Mitbringsel in der Tasche, ging die Fahrt weiter nach Magden, zum Restaurant Dornhof. Die Frauen waren beeindruckt von der schönen Landschaft und von einer Gegend, welche die wenigsten kannten. In dieser idyllischen Umgebung genossen die Frauen ein gutes Abendessen, ein Gläschen Wein und ein kühles Bier durften dabei nicht fehlen.

Es wurde gelacht, erzählt und zu fortgeschrittener Stunde mussten die gemütliche Runde langsam beendet werden. Mit schönen Erinnerungen fuhr der Carchauffeur die Frauen dann wieder sicher zurück nach Halten. Ein wunderbarer Tag, so richtig zum Geniessen: Sonniges Wetter, feine Süssigkeiten und gemütliches Zusammensein - schön war es!

von: Claudia Sollberger