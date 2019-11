Ein Brief geht auf die Reise !

Wir Zweitklässler beschäftigen uns schon seit einiger Zeit mit dem Thema Post und dem Briefeschreiben. Heute haben wir uns nun auf den Weg gemacht, um die weitere Reise unseres Briefes zu verfolgen. Die Briefe in unsere Rucksäcke gepackt, fuhren wir am Morgen nach Brugg zur Post. Dort wurden wir von zwei sehr freundlichen Postangestellten empfangen. Mit viel Geduld zeigten sie uns die Poststelle und beantworteten alle Fragen. Wir durften unsere frisch frankierten Briefe selbst aus dem Briefkasten nehmen, abstempeln und für die weitere Reise parat machen. Danach warfen wir noch einen Blick in das Reich des Pöstlers, wo alle Briefe nach Quartieren, Strassen und Hausnummern sortiert werden. Leider waren die fleissigen Briefträger schon mit ihren Töffs unterwegs und alle Fächli leer geräumt.

Mit einem Heftchen von der Post im Gepäck fuhren wir wieder bei schönstem Wetter nach Endingen zurück und waren uns einig, dass das ein spannender Besuch war.

(12. November 2019, Klasse 2b, Christa Rohe)