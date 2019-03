Anzahl Mitglieder: 60 Aktivmitglieder

Gründungsdatum: 1900

Was macht unseren Turnverein speziell?

In unseren Turnstunden ist Jedermann und Jedefrau herzlich Willkommen. Bei uns steht Geselligkeit im Vordergrund und wir versuchen alle von jung bis alt zu integrieren. Wir haben uns nicht auf eine Disziplin spezialisiert. Natürlich ist unser Verein auch durch unsere alljährliche Sommer- und Winterparty bekannt, welche unseren Verein ebenfalls speziell machen. An diesen Anlässen kommt das ganze Dorf zusammen und feiert bei gemütlichem beisammen sein. Unser Verein zeichnet sich ebenfalls durch eine grosse Flexibilität aus. Denn haben wir kurz vor Wettkämpfen noch einen Ausfall, dann findet sich meistens jemanden, der noch einspringen kann.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Die schönste Erinnerung haben wir an das Eidgenössische Turnfest im Jahr 2013 in Biel. Dort konnten wir mit einer Note von 26.49 eine unserer Bestleistungen erbringen. Wir waren so überrascht von dieser Note, da bei uns eben nicht die Leistung im Vordergrund steht, sondern dass alle mitmachen können. Wir haben dann diese Note sofort mit einer 26.49er Party im Rahmen der Sommerparty gefeiert.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir Spass haben, ein tolles Turnfest erleben und hoffentlich keine Verletzungen haben. Wir freuen uns auf ein tolles Fest im Heimatkanton und dieses als Verein mit grosser Teilnehmerzahl geniessen zu dürfen. Vielleicht können wir ja unsere Bestleistung vom Jahr 2013 in Biel toppen und das kann dann wieder kräftig gefeiert werden. Wir freuen uns auf ein spektakuläres Turnfest und werden dieses hoffentlich noch lange in Erinnerung behalten.