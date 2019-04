Anzahl Mitglieder: 82 aktive Turnende

Gründungsdatum: 1864

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind eine tolle Gruppe gemischt aus den Freitagsturnern und der Aerobicriege. Das Training der Freitagsturner, welches spielerisch (sei es Fussball oder Unihockey), aber auch leistungsmässig (Leichtathletik und diverse Läufe) orientiert ist, steht beiden Geschlechtern ab dem 16. Lebensjahr offen und bietet eine schöne Abwechslung mit körperlicher Betätigung im Training sowie anschliessendem Ausklingen in der Beiz.

Die Aerobicriege fokussiert sich nebst den Turnfesten vor allem auf die Aerobic-Cups im Herbst. Die 9 Frauen verbindet die Leidenschaft, das Tanzen (klassische Aerobic Schritte) mit dem Turnen und seinen Elementen Gleichgewicht, Kraft, Beweglichkeit und Akrobatik zu kombinieren. Sie trainieren während der Wettkampfphase 2 Mal pro Woche an ihrer Choreografie. Folgende jüngste Erfolge konnte das Team verzeichnen: Je eine Auszeichnung und eine Top-Ten Platzierung an den beiden letzten Schweizer Meisterschaften. Zudem sind sie Kantonalmeister BL im Aerobic 2015, 2017 und 2018.

Gemeinsam setzen sich die beiden Gruppen der Aktivriege für ein aktives Vereinsleben ein und unterstützen sich gegenseitig. Neue interessierte Mitglieder sind jederzeit Willkommen!

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Das Wettkämpfen und Festen direkt am See beim letzten ETF 2013 in Biel. Auch Kindheitserinnerungen an die Teilnahme in Frauenfeld 2007 kommt unseren nun Aktivturnenden in den Sinn. Das ETF hat jeweils eine spezielle Atmosphäre, die sicherlich durch die Durchführung alle 6 Jahre und der buntgemischten Turnerschaar aus der ganzen Schweiz gegeben ist.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Unsere besten turnerischen Leistungen zeigen, worauf wir die letzten Monate intensiv hintrainiert haben. Der Spass beim geselligen Zusammensein, dem gemeinsamen Abendessen mit anschliessendem Festen und dem Schlendern über das grosse Festgelände kommt dabei sicherlich nicht zu kurz. Im Jahr 2013 feierte der TV Sissach sein 150-Jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass trugen wir alle ein T-Shirt mit der Aufschrift „Mir turne sit 150 Joor“ – nun sind es wieder 6 Jahre mehr und das nächste ETF steht an, worauf wir uns sehr freuen! Nun trainieren wir nochmals konzentriert bis es im Juni heisst „ab uf Aarau“ - Eine weite Anreise haben wir ja nicht (20 Minuten mit dem Direktzug Sissach – Aarau).