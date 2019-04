Anzahl Mitglieder: 385 Erwachsene und 292 Kinder

Gründungsdatum: 1864

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Turnverein sorgt für Bewegung im ganzen Dorf. Vom MuKi Turnen bis ins hohe Alter ist für Jedermann/-frau etwas dabei. Zusätzlich haben wir diverse Spezialriegen in den Bereichen Gymnastik, Geräteturnen, Indiaca und Unihockey. Unser Ziel ist, dass für alle etwas dabei ist und sich jeder sportlich betätigen kann.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Die Teilnahme am Weltrekord für die grösste Briefmarke am ETF in Bern 1995 ist sicherlich bei vielen, damals noch Kinder und Jugendliche, in bester Erinnerung.

Am Eidgenössischen Turnfest 2002 im Baselbiet durften wir mit allen Kindern an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Hauptprobe, Aufführung am Abend mit viel Nervosität und anschliessendem Stolz, ein tolles Erlebnis!

Abschluss nach dem ETF 2013 in Biel, wo der ganze Verein zusammen an einer grossen Tafel sass und auf den Turnwettkampf angestossen hat.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

..unserem Turnnachwuchs das ETF mit allem Drum und Dran zeigen. Darum übernachten wir, trotz eigentlich kurzer Heimreisezeit, mit einer grossen Schar Kinder, geben alles beim Wettkampf, geniessen den Abend auf dem Festgelände und hoffen auf etwas Schlaf danach (und haben dann den Sonntag zur Erholung).

Mit der grossen Turnerschar von 102 Aktiven und 90 Kinder ein turnerisches Highlight erleben, die Turn(fest)atmosphäre aufsaugen und einfach eine gute Zeit zusammen haben.

Aarau wir freuen uns!