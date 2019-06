Am Samstagmorgen reisten über 40 Turnerinnen und Turner vom Sportverein Gipf-Oberfrick in aller Früh mit dem Postauto nach Aarau an das Eidgenössische Turnfest. Wir konnten den dreiteiligen Wettkampf bei super Bedingungen und schönem Wetter bestreiten und erreichten eine gute Gesamtnote von 25.90 in der dritten Stärkeklasse. Im ersten Wettkampfsteil erreichten wir im Steinstossen eine 9.13 und im Fachtest Allround eine 7.93. Im zweiten Teil folgte der Fachtest Korbball mit einer glatten 10.00 und im Kugelstossen eine 8.46. Im dritten Teil erreichten wir im Schulstufenbarren eine 8.79, im Schleuderball eine 8.88 und im 800 m Lauf eine 7.94.

Am ersten Wochenende erhielten Aline und Fiona im Geräteturnen zu Zeit mit der Gesamtnote von 18.70 eine Auszeichnung.

Am Sonntag wurde die müde aber glückliche Turnerschaar von der Musikgesellschaft und der Dorfbevölkerung durchs Dorf zum Adlerplatz begleitet. Beim gemeinsamen Apéro konnten wir nochmals auf die Erfolge am gelungenen ETF anstossen.

Der Sportverein dankt allen Leitern für die intensive Vorbereitung, den treuen Fans, den Behörden, dem Restaurant Adler und der Dorfbevölkerung für den schönen Empfang.

SV Gipf-Oberfrick