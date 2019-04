- Anzahl Mitglieder:

53 Personen



- Gründungsdatum:

im Jahr 1935



- Was macht unseren Verein speziell?

Der Zusammenhalt unter den Frauen ist enorm, nicht nur in der Turnhalle sondern auch im privaten Umfeld, wird geholfen, gemeinsam gefeiert oder einfach nur zusammen Zeit verbracht. Viele Frauen sind schon sehr lange im Verein und turnen jetzt mit ihren Töchtern oder sehen ihre Enkeltöchter im Verein heran wachsen! Die Altersspanne ist sehr gross und macht Spass und verbindet!



- Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Das ETF in Biel ist vielen von uns in sehr schöner Erinnerung. Nicht zuletzt dank unserer super Unterkunft, die sich in mitten der Fressstrasse/ Festzentrum befunden hat! Auch die schönen Blachen, welche wir mehr oder weniger, ok eher weniger, offiziell erhalten haben und zu praktischen Einkaufstaschen "recycelt " haben, sind eine tolle Erinnerung an ein rund um gelungenes ETF! Auch die Episode mit unserem Einkaufswägeli, welches sich zwischen Bustür und Trottoir so eingeklemmt hat, dass es nur unter grossem Gelächter,viel Zeit und mit vereinten Kräften befreit werden konnte, zaubert bei vielen von uns ein Lächeln ins Gesicht!



- Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir...

In erster Line natürlich gewinnen oder sicher ein gutes Resultat erreichen! Auch das gemeinsame Festen, gemütliche Zusammensein darf nicht zu kurz kommen!