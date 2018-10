Der am Kantonsspital Baden (KSB) als Leitender Arzt am Institut für Radiologie tätige, auf Prostata-Bildgebung spezialisierte Radiologe PD Dr. med. Daniel Hausmann wurde im März in Wien mit dem Award "Reviewer of the Year" für das Jahr 2018 am Kongress der europäischen Radiologiegesellschaft (ESR), zusammen mit fünf anderen Medizinern, ausgezeichnet.



Diese Auszeichnung bescheinigt dem Radiologen hohe Kompetenz im Rahmen fachlicher Begutachtungen von Beiträgen, die in wissenschaftlichen Zeitschriften, vor allem der dem offiziellen Organ der europäischen Radiologiegesellschaft, "European Radiology", erscheinen. Das Publizieren von Fachartikeln und die Begutachtung dieser durch Gutachter und andere Kollegen gehört zum Forschungsalltag von Medizinern. Dieser Prozess garantiert kontinuierliche Forschung und einen steten Erkenntnisgewinn. Hausmann leistet damit einen wichtigen Beitrag für die hohen medizinischen Standards im Bereich der Radiologie.



Die Auszeichnung von PD Dr. med. Hausmann sei ein Zeugnis dafür, dass sowohl das Kantonsspital Baden als auch seine Ärzte "weit über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen werden", konstatierte Rahel Kubik, Direktorin des Departements Medizinische Dienste. Im KSB arbeiten mehrere habilitierte Chefärzte am Zentrum für Bildgebung. Gleichzeitig wird eine umfangreiche Ausbildung in diesem Bereich auf höchstem Niveau für Nachwuchsmediziner angeboten. Damit werden hohe Standards, in Forschung wie auch Wissensstandards, garantiert. In weiterer Konsequenz erlaube dies die beste medizinische Versorgung, die den Patienten und der Forschung zu Gute käme. Der Beitrag von Dr. Hausmann und darüber hinaus des ganzen Kantonsspital sei herausragend, die Leistung des Preisträgers keinesfalls zu unterschätzen.



Dr. Hausmann ist auf die Prostata-Bildgebung spezialisiert und studierte Medizin in Heidelberg. Seit 2018 ist er als Leitender Arzt im Institut für Radiologie tätig. Zuvor arbeitete er in Mannheim, unter anderem auch als Leiter der Kernspintomographie.



Schon im Jahre 2018 hat der weltgrößte Radiologen-Kongress in Chicago, die "Radiological Society of North America", das Kantonsspital Baden mit einem Award mit dem Prädikat "Cum laude" ausgezeichnet. Als vergleichsweise kleines Krankenhaus sorgte das KSB für Aufsehen mit einem Poster über den Aufhängeapparat der weiblichen Genitalorgane, für den dem KSB-Team letztlich der Preis verliehen wurde. Der Erfolg in Chicago im Jahre 2018 zeugte bereits von den hohen medizinischen Standards und der hochgradigen Qualität am Kantonsspital, sowohl im Bereich Forschung als auch in der Ausbildung.