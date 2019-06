Zu Gast bei einem vielseitigen Turner

Traditionsgemäss trafen sich die Ehrenmitglieder des Turnvereins Weiningen zu dem alljährlichen Treffen. Diesmal luden Jakob und Jack Haug (Vater und Sohn) zu ihrem Reiterhof an der Badenerstrasse ein. Die 25 verdienstvollen Turnerinnen und Turner erlebten einen kurzweiligen Tag. Nach einem feinen Mittagessen mit Selbstbedienung zeigte Jack Haug eine interessante Dia Show von seiner Tätigkeit als Mitglied der Light Art Grand Tour USA. Aber auch die Bilder vom Weininger Turnfest fanden gross Beachtung. Haug Senior erinnerte an das kürzlich verstorbene Ehrenmitglied Walter Saxer. Saxer war Präsident des Turnvereins und auch Feuerwehrkommandant. Zu seinen Ehren wurde eine Schweigeminute eingelegt.

Der jetzige Turnvereinspräsident Robin Haug und der aktuelle Oberturner Andi Marti informierten über die diesjährigen Turnfeste und Wettkämpfe. Am kürzlich durchgeführten Regionalturnfest in Obfelden ging der TV Weiningn als Sieger der 1. Stärkeklasse hervor. Sicher gute Voraussetzungen für das Eidgenössische Turnfest in Aarau. Der TV Weiningen wird am 21.Juni zum Wettkampf antreten. Die Männerriege am 22.Juni. Präsident und Oberturner erwarten zahlreiche Fanbesucher.

Das nächstjährige Ehrenmitgliedertreffen organisieren Kurt Ehrsam und Jürg Breitenmoser.

Max Bürgis