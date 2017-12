Seniorenfeier der Kirchgemeinde Obermumpf/Wallbach

hg) Die Christkatholische Kirchgemeinde lud zur Seniorenfeier ein, der Einladung sind zahlreiche Personen gefolgt. Pfarrer Christoph Bächtold hat zusammen mit seiner Frau eine stimmige Andacht vorbereitet. In der das alte Harmonium auf der Empore wieder einmal erklang. Sie sind auf die Frage was alles in der Adventszeit geschieht, wie es in der Bibel steht eingegangen. Aber auch wie wir mit der Zeit umgehen oder umgehen könnten. Ebenso erklangen gemeinsame Lieder wie solo Gesänge von Frau Roth Bächtold.

Nach der Andacht, durften die Gäste in den schön dekorierten Saal im Pfarrhof gehen. Mit einer feinen Suppe eröffnete das Gastgeber-Team Eva Frei, Pia Dietwiler und Gaby Hasler das Mittagessen. Der Suppe folgte eine Auswahl an Würsten und zum Kaffee wurden verschiedene Fruchtwähen serviert. Bei angeregten Gesprächen verging die Zeit sehr schnell. So verabschiedeten sich im Laufe des Abends zufriedene Gäste.