Dorfschulhaus Tag der offenen Türe am Samstag 2. November 2019

Termingerecht konnten die Renovationsarbeiten am Dorfschulhaus und der Ersatz der Interaktiven Wandtafeln in der Oberstufe durch modernste Monitorsysteme abgeschlossen werden. Gerne laden wir die Bevölkerung zu einem Rundgang in das Dorfschulhaus ein, wo Ihnen die Zimmer zur freien Besichtigung zur Verfügung stehen. Sie haben zu dem die Möglichkeit an einer Präsentation der neuen Interaktiven Wandtafeln teil zu nehmen.

Zur Stärkung offerieren wir Ihnen eine kleine Erfrischung.

Gerne begrüssen wir Sie am Samstag 2. November 2019 zwischen

9 und 11 Uhr. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.

Freundliche Grüsse

Schulpflege Gränichen

Markus Bolliger