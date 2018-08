Donnsschtig - Jass live aus Frenkendorf

Frenkendorf ist vorbereitet, die Bilder sind hier der Beweis, für das Fernsehen und dem Jass von Speicher und Heiden, beides schöne Orte im Kanton Appenzell Ausserrhoden Die Kantonshauptstadt von diesem Kanton ist Herisau. Bereits ab 12 Uhr war der Festbetrieb geöffnet. Die Helfer/Innen bekamen ihr Essen vom Zivilschutz zubereitet. Also wer wollte, der konnte schon jetzt ins Dorf gehen. Ab 16 Uhr findet dann die Generalprobe noch statt. Und pünktlich um 20.05 Uhr beginnt die Liveübertragung mit dem Moderatorenteam Roman Kilchsberger und Reto Scherrer statt. Zu Gast sind Emil und Niccel Steinberger, Starbugs Comedy und der Schweizer Männerchor Heimweh sorgen für die Unterhaltung. Der Abend klingt mit DJ White bis 24. Uhr. Sagen wir es hier sehr vorsichtig, wenn das Wetter mitmacht. Es könnte stark regnen, ja auch hageln. Wir werden es ja sehen, ob es am Schluss so schlimm kommt wie der Wetterbericht es voraussagt. So hatte es die Gemeinde kommuniziert in der OBZ.