Im März sind im Soho-Kosmos in Wiedlisbach gleich zwei Topacts aus der Schweizer Musikszene zu Gast. Mit dem Mundartsänger Dodo und der Solothurner Rockband Basement Saints starten sie mit Vollgas in den Frühling.



Dodos einzigartiges Success Club Studio an der Pfingstweidstrasse wird es bald nicht mehr geben. Die Abrissbagger stehen bereit. Um so schöner ist Dodos Abschiedsgeschenk: Ein geniales Duett-Album mit Freunden, Weggefährten und all denjenigen Künstlern, die er in den letzten 7 Jahren produziert hat. Den Start seiner Pfingstweid-Tour , bei dem seine brandneuen wie auch seine Tophits wie "Hippiebus" gespielt werden, macht er im Soho Club in Wiedlisbach. Am Samstag, 3. März hat man die Gelegenheit, den charakterstarken Mundart-Sänger im kleinen Rahmen live zu erleben.

Ein weiteres Highlight ist die Band Basement Saints. Die Solothurner gehören in der Region schon längst zu den Grossen. Mit ihrem unvergleichlichen Rocksound begeistern sie ihr Publikum. Nun steht ihr neues Album "Bohemian Boogie" in den Startlöchern und die Jungs freuen sich, dieses am Freitag, 16. März live im Soho präsentieren zu dürfen.