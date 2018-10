Wie bereits in den vergangenen Jahren holt sich der Balsthaler Discgolfer Paul Francz den Swisstour Gesamtsieg bei den MP50. Er gewann sechs von sieben Turnieren an welchen er gestartet ist, so auch das Bern Open vom vergangenen Wochenende.

Den Turniersieg auf dem Berner Hausberg Gurten konnte Francz jedoch erst im Final sicherstellen. Nach einer tollen Startrunde folgten zwei eher magere Runden, sodass er „nur“ als Co-Leader die Finalrunde in Angriff nehmen konnte. Viele Zuschauer verfolgten das Final und dies motivierte Francz wieder sein bestes Disc Golf zu zeigen, während seine Gegner bereits an der ersten Bahn gewaltig patzten. Die schon fast geschenkte Führung von vier Zählern baute Francz kontinuierlich aus und ein weiterer Turniersieg auf dem Gurten mit 9 Würfen Vorsprung war Tatsache.

Mit dem Bern Open schloss Francz auch seine äusserst erfolgreiche Disc Golf Saison 2018 ab und freut sich auf eine längere „Winterpause“.