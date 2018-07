Dietiker Pfadi-Alt-Elternrat-Wanderung vom 13. Juli 2018



Wie in den vergangenen Jahren hat unser bestens bewährter Wanderführer Toni zu unserer diesjährigen Wanderung eingeladen. Bei einer noch angenehmen Temperatur trafen sich 12 Pfadi-Alt-Elternräte gegen 08.15 h beim Bahnhof BDWM ein. Mit der BDWM nach Bremgarten und warten auf Postautokurs 231 Richtung Unterlunkhofen, Rottenschwil. Doch halt, wir können nicht einfach ohne eine kleine Stärkung drauflos wandert. Auf der Terrasse im Restaurant Hecht genossen wir Kaffee und Gipfeli (einen herzlichen Dank der Spenderin Eveline) . Natürlich durfte die Gruppenphoto vor dem Findling, welcher an die Reusstalsanierung (1953 - 1985) erinnert, nicht fehlen. Aufmerksame BeobachterInnen liessen es sich nicht nehmen (in diesem Naturschutzgebiet) uns auf interessante Naturschönheiten hinzuweisen. Vor allem Schmetterlinge (Schwalbenschwanz, Weisslinge, Bläulinge, Brauner Waldvogel, Grosses Ochsenauge, Postillion) gaben sich die Ehre und mussten als Model herhalten. Auch wurden wir von einer bunten Blumenpracht überrascht. Es ist wirklich grossartig was uns die Natur bescheren kann. Wie heisst diese Blume, was ist das für ein Kraut, waren Fragen welche mehrheitlich fachkundig beantwortet werden konnten.



Nach einigen Trink-Zwischenhalten erreichten wir das Restaurant Reussbrücke in Ottenbach. Unser Wanderführer umging diesmal die Pfadi-Trandition, Cervelats am offenen Feuer zu braten, wir liessen uns im Schatten einer herrlichen Gartenwirtschaft ein feines Mittagessen servieren. Nach Suppe oder Salat, durften wir unter 3 verschiedenen Menue’s wählen. Kurzer Halt bei einem unter Denkmalschutz stehenden Kleinkraftwerk, welches 1920 erbaut wurde und Energie für die Webstühle einer Seiden- und Dekorationsstoffweberei lieferte, dies bis 1970. Ganz in der Nähe erblickten wir einen Horst mit einer stolzen Storchenfamilie. Diese hat für den Bau des Horstes den Turm eines Hochbaukranes für sich in Anspruch genommen.

Weiter, nun am rechten Reussufer entlang, wanderten wir Richtung Ottenbach. Der Ort liegt auf einer kleinen Anhöhe, diese und die Asphaltstrasse brachte uns schon etwas ins Schwitzen. Die Strapazen wurden aber mit einem grossen Coupe Romanoff im Café Pöschtli entschädigt. Wieder erholt, bestiegen wir Postautokurs 217 welcher uns nach Affoltern am Albis brachte. Mit der S-Bahn via Zürich-Altstetten erreichten wir um 16:30 h Dietikon, etwas erschöpft dafür mit vielen schönen Erlebnissen vom ganzen Tag. Kurze Verabschiedung aller mit dem besten Dank an unseren Organisator Toni, er hat es sehr gut gemacht. Wir hoffen, dass uns auch im nächsten Jahr wieder eine nette Wanderung aufwartet. Herzlichen Dank an Alle für die nette Geselligkeit.

Bericht: Pius Muntwiler

Photo: Anton Scheiwiller