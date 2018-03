Die SVP Möhlin blickt auf ein erfolgreiches 2017 zurück und begrüsst Christian Sägesser als neues Vorstandsmitglied

Am 23. März 2018 hat die SVP Möhlin ihre ordentliche Generalversammlung im Clubhaus des FC Möhlin/FC Acli durchgeführt.

Die SVP Möhlin blickt mit Freude auf das äusserst erfolgreiche Jahr 2017 zurück. Sämtliche Mandatsträger der SVP Möhlin wurden in ihren Ämtern bestätigt, insbesondere wurden Fredy Böni als Gemeinderat und Gemeindeammann und Lukas Fässler als Gemeinderat und Vizeammann wiedergewählt. Zusätzlich konnte die bürgerliche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr gestärkt werden; die SVP Möhlin nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass der Gemeinderat Möhlin weiterhin bürgerlich bleibt.

Anlässlich der Gesamterneuerungswahlen wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Christian Sägesser. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Désirée Stutz, Präsidentin

Fredy Böni, Vizepräsident

Lukas Fässler, Vizepräsident

Markus Born, Beisitzer

Christian Sägesser, Beisitzer

Verena Stocker, Rechnungsführerin

Anita Zosso, Protokollführerin

Verdankt wurde die Arbeit von Antonia Heinz, die als Revisorin viele Jahre die Kasse der SVP Möhlin revidiert hat. Heinz Lichtin wurde als Revisor bestätigt und Ruedi Urich wurde als neuer Revisor gewählt.

Ebenfalls hat die Generalversammlung das neue Positionspapier 2018 – 2021 einstimmig verabschiedet. Dieses ist auf der Homepage www.svp-moehlin.ch – Downloads - Standpunkte abrufbar.

Die SVP Möhlin blickt optimistisch in die Zukunft und wird sich weiterhin aktiv in der Dorfpolitik einbringen. Wir danken all unseren MandatsträgerInnen für ihr grosses Engagement.

Die Generalversammlung ist mit einem gemütlichen Essen ausgeklungen.

Für den Vorstand der SVP Möhlin

Désirée Stutz, Präsidentin