Solothurn hat mehr als nur 11 Kirchen und Klöster zu bieten. Lernen Sie am 3. November, auf dem gemütlichen Spaziergang mit dem originalen Stadt(ver)führer von Solothurn die verschiedenen interessanten, einmaligen Kirchenbauten mit den jeweiligen spannenden Baugeschichten kennen. So manche Episoden aus der Entstehungs- und Baugeschichte der sakralen Gebäude regen zum Schmunzeln und staunen an. Sie erfahren bei den interessanten Ausführungen einiges über die Tessiner Architekten in Soletta, über die Ausstattungen und der Herstellung des Stuckmarmor und den Unterschied des Marmors kennen. Welche Bedeutung hat die Zahl 11 in welcher Kirche von Solothurn? All diese Fragen werden vom Stadt(ver)führer und Domsakristan mit Freude und Leidenschaft beantwortet.

Besammlung: 3. November, 15.30 Uhr Baseltor, Aussenseite. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Kosten pro Person CHF 15.00. Findet bei jeder Witterung statt. Mehr Informationen zu weiteren Führungen, Angeboten und Preisen bei: www.stadtverführungen.ch