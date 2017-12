Die "SRD Line Dancers* eroberten die Herzen der Senioren

Der Tanznachmittag im Bären organisierte Pro Senectute und der Seniorenrat Dietikon und war ein grandioser Erfolg. 50 Leute waren im Dezember am Donnerstagnachmittag in das Restaurant gekommen, und nicht nur zum Tanzen. Ein besonderes Erlebnis waren die „SRD Line Dancers“ Sie gaben eine 15- minütige Vorführshow und alle waren begeistert. Eine Zugabe mussten die jung gebliebenen Seniorinnen in spezieller Kleidung auch noch geben. Bravo! wurde gerufen, ja man hörte sogar Pfiffe…währenddessen alle freudig klatschten. Dem "SRD Linedance" wird nachgesagt, dass beide Gehirnhälften trainiert werden, auch sei der Tanz für jedes Alter geeignet.

Anschliessend spielte Peter Ley wie immer zur fetzigen Tanzmusik auf. Die Hüften wurden geschwungen, es war ein Gedränge auf der Tanzfläche.

Nächstes Tanz-Café am 18. Januar 2018 im Bären. Leider sind alle Kurse schon ausgebucht.

Die „SRD Line Dancers“ werden auch am Dietiker Herbstfest 2018 auftreten.

Bericht: Susi Kind

Fotos: Anton Scheiwiller