Die schönsten Ansichten Schönenwerds

Mit einer öffentlichen Vernissage eröffnete die Kulturkommission Schönenwerd die Fotoausstellung zum Thema «Schönenwerd einfach schön» im Haus im Park und präsentierte gleichzeitig den Jahreskalender 2020.

Die rund zwei Dutzend Anwesenden konnten sich anhand der ausgestellten Fotos davon überzeugen, dass Schönenwerd so manchen schönen Anblick zu bieten hat. Roland Marti, Präsident der Kulturkommission, dankte den teilnehmenden Fotografinnen und Fotografen für die schönen Werke und das wache Auge. Die Ausstellung kann bis zum 24. November 2019 in der Cafeteria des Altersheims Haus im Park frei besichtigt werden.

Fotokalender «Schönenwerd einfach schön» jetzt erhältlich

Bereits zum 9. Mal in Folge stellte die Kulturkommission aus den eingegangenen Fotos einen Kalender zusammen. Zwar war die Menge der eingereichten Fotos in diesem Jahr etwas kleiner, man könne nun aber trotzdem einen schönen, würdigen Kalender präsentieren, meinte Marti und bezeichnete das Werk auch als praktisches Weihnachtsgeschenk für Heimweh-Schönenwerderinnen und -Schönenwerder. Der Kalender kann im Haus im Park, auf der Gemeindekanzlei oder in der Drogerie Krähenbühl zum Selbstkostenpreis von CHF 25 bezogen werden.

Kulturkommission endlich wieder komplett

In den letzten Wochen hat die Kulturkommission mit der gemeinderätlichen Wahl von Martina Nussbaum Zuwachs erhalten- Und weil auch die Bürgergemeinde ihren Sitz mit Susanne Häfliger neu besetzt, ist die Kommission nun erstmals seit längerer Zeit wieder im Vollbestand. Die nächsten Aktivitäten der Kulturkommission sind die Adventsfenster im Dorfteil Feld sowie eine Lesung des Buchautors Benedikt Meyer am 6. März im Waldhaus.