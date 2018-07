Die richtige Beleuchtung ist untrennbar mit der Einrichtung bzw. Gestaltung eines komfortablen Zuhauses verbunden. Woraus sollte man aber achten? Und welches Leuchtmittel ist heutzutage zeitgemäss und energiesparend?

Für jeden bedeutet ein komfortables und wohnliches Zuhause etwas anderes. Dazu gehört unter anderem eine ansprechende Einrichtung. Lampen und Licht haben jedoch stets einen besonderen Stellenwert, wenn es darum geht, die eigenen vier Wände in einen komfortablen Rückzugsort zu verwandeln. Die Möglichkeiten für eine dekorative Beleuchtung sind vielfältig. Besonders angesagt sind z.B. ausgefallene Deckenleuchten, die selbst zur Dekoration im Raum werden. Solche Deckenleuchten kann man in ausgewählten Fachmärkten oder auch in Online Shops wie Beleuchtungdirekt kaufen.

Wie Beleuchtung planen?

Die Beleuchtung für die verschiedenen Zimmer in der Wohnung bzw. im Haus können Bewohner, je nach Wunsch, unterschiedlich gestalten. Für die ideale und praktische Beleuchtung sollten allerdings stets drei unterschiedliche Lichttypen verwendet werden, die sich für jeden Raum anpassen lassen:

Zimmer Beleuchtung Hintergrund Deckenleuchten, Deckenstrahler bzw. -fluter erhellen den gesamten Raum. Empfehlenswert ist die Verwendung von warmem Licht, das das Wohnklima und die Atmosphäre angenehm und gemütlich gestaltet, sodass es nicht blendet und keine grossen Schatten wirft. Akzentlicht Um etwas Abwechslung in ein hauptsächlich einheitliches und weich beleuchtetes Zimmer zu bringen, bietet sich die Akzentbeleuchtung an. Mit einer solchen punktuellen Beleuchtung können Bewohner mit Licht und Schatten spielen und einzelne Raumelemente oder Kunstgegenstände hervorheben. Arbeitslicht Noch mehr als bei der Akzentbeleuchtung handelt es sich hierbei um eine praktische und zielgerichtete Beleuchtung. Dieses Licht ist dazu da, den Arbeitsplatz oder den Platz zum Lesen auf eine Weise zu erhellen, sodass die Bewohner in der Lage sind, Details zu erkennen, ohne die Augen zu sehr beanspruchen zu müssen.

Tabelle: Die drei Lichttypen bilden die Grundlage für die Beleuchtungsgestaltung in jedem Zimmer. Darüber hinaus steht den Bewohnern genügend Spielraum zur Verfügung, um das entsprechende Zimmer noch einmal individuell zu gestalten. Akzentlichter sind nicht unbedingt verpflichtend, aber sie verhelfen zu einem gestalterisch interessanten Wohnraum.

Warum LED-Beleuchtung?

Während Glühbirnen für die Beleuchtung verschiedener Räume und Halogenlampen sowie Energiesparlampen kaum noch in den heimischen vier Wänden eingesetzt werden, gewinnen energiesparende LED-Leuchten zunehmend an Popularität. Aus unter anderem folgenden Gründen:

Sie sind bis zu 50.000 Stunden haltbar und müssen kaum gewartet werden

Sie bieten sehr viel Variation: Warmweiss für den Wohnraum, Universalweiss für den Arbeitsplatz, Tageslichtweiss für eine besonders detailorientierte Arbeit

Es handelt sich um ein sehr kleines Leuchtmittel, das wenig Platz einnimmt und in jede Art von Lampe eingearbeitet werden kann, somit sehr flexible Designmöglichkeiten

LED-Lampen sind wegen ihrer zahlreichen Vorteile inzwischen zu einem nicht mehr wegzudenkenden Standard geworden, der für jede Art der Beleuchtung praktisch ist.

Grafik: Eigene Darstellung