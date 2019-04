Millionensaläre sind Gift für die Demokratie (Schweiz am Wochenende)

vom 27.4.2019

Gut beschrieben hier in einem Kommentar, warum TOP Löhne heute und auch morgen möglich sind. Und was die Demokratie angeht, sagen wir es so, das ist doch am Schluss unwichtig. Wer sich durchsetzen kann, der garniert einfach. Man kann auch sagen, dass sich die Geschichte wiederholt. So gab es einmal die Zeiten von Kaiser und Könige. Das war dann einfach die Monarchie, also nicht wie heute die Demokratie. Ein Leserbrief muss kurz sein, also schreibe ich nur noch wenige Worte. Gibst Du mir, dann gebe ich Dir. Und nicht nur früher, sondern auch heute, die Macht von ein paar wichtigen Persönlichkeiten ist die Voraussetzung dazu. Interessant ist auch dies, dass in solchen Fällen die Nationalitäten keine Rolle spielen. Man ist heute weltweit vernetzt, auch das spielt eine Rolle. Fussball oder sagen wir Sport doch so ähnlich. Sogar wenn es geht um eine Transfer von einem Verein zu einem anderen Verein. Man könnte hier speziell im Fussball England erwähnen. Hier sind es eben Scheichs und Oligarchen..