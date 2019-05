Die "Maitafel" - das Fest der guten Stimmung

Im Anlasskalender des Alters- und Pflegeheims Bellevue in Oberdorf hat die „Maitafel“ ihren festen Platz. Am Samstag, 25. Mai 2019, war es wieder soweit: „Lernen Sie unser Haus kennen und geniessen Sie unsere kulinarische und kulturelle Maitafel“, stand in der Einladung. Und es wurde tatsächlich viel geboten. Für einmal gab sogar der Stiftungsratspräsident mit der Gitarre den Ton an und „Kari’s music“ begeisterte Alt und Jung mit Hits und Evergreens. Angekündigt durch Naturblitz und Donnergrollen sorgten die coolen Cowgirls und Cowboys der „Easy Liner“ aus Solothurn mit ihrer rasanten Western Line-Dance Show für einen Höhepunkt im Festprogramm. Sowohl die die vielen Besucher wie auch die Bellevue-Bewohnerinnen und –bewohner liessen sich klatschend und tanzend vom Rhythmus und der guten Stimmung mitreissen.

Brigitte Baschung, Solothurn