Start in Busslingen

Bei kühlem Winterwetter trafen sich einmal mehr 30 Männerriegler zum traditionellen Wintermarsch. Mit dem Postauto fuhr man von Bremgarten nach Busslingen, wo die eigentliche Wanderung begann.

Der sehr versierter Wanderleiter Jürg Müller hatte wiederum eine zum Teil anspruchsvolle Wanderung geplant.

Im ersten Teil ging es direkt via Unterholz und Tobelbach Richtung Remetschwil. Wegen teilweise steilem und matschigem Boden, mussten sich diverse Männerriegler an Ästen halten und sich hinaufziehen. Mehrere Teilnehmer lernten diese wunderschöne Gegend zum ersten Mal kennen, obwohl diese nicht weit von Bremgarten entfernt ist. Nach einer knappen Stunde traf man in Remetschwil ein, wo im gemütlichen Gasthof „zur Post“ das vom Verein spendierte Znüni genossen wurde.

Nach der Pause in den Schnee

Frisch gestärkt begab man sich auf den zweiten Teil des Marsches. Bis zum höchsten Punkt -oberhalb des Sennhof-Weilers- begleitete ein richtig kalter Wind die Wanderer. Die Schneegrenze war ebenfalls erreicht.

In Abwechslung zwischen herrlich mit Schnee bedeckten Feldern und stillen Wäldern ging es weiter bis zum Egelsee. Ein idyllischer Ort um eine Pause einzulegen um den traditionellen von Josef Senn offerierten und selber angesetzten Nussschnaps zu geniessen.

Innerlich aufgewärmt erreichte man via Schönenberg-Weiler nach 2 Stunden den Gasthof „Herrenberg“. Drei weitere mit dem Auto angereiste Männerriegler warteten bereits. Hans Baumgartner, das ältestes Aktivmitglied, spendierte vor dem wohlverdienten Mittagessen einen Apéro. Wegen interessanten Gesprächen unter den Männerrieglern blieb für die beliebten Jassrunden keine Zeit.

Via Hasenberg auf den Heimweg

Gut gelaunt und wieder fit machte sich die Truppe auf den letzten Teil bereit. Dieser führte zuerst bergauf Richtung Hasenberg, danach bergab über den Unterlangenmoos, die Burkertsmatt bis zum Bahnhof Mutschellen. Die BDWM brachte die Gruppe nach Bremgarten zurück.

Diejenigen, welche noch nicht nach Hause wollten, trafen sich zum gemütlichen Ausklang im Rest. Stadthof.