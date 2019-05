Auch das Wetter spielte mit uns !!!

Nur am Samstag nahm sich die Sonne eine Auszeit und erlaubte dem Regen, unser Fest zu besuchen.....

Die Ludothek Wettingen hat anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums zum Spielen, Fahren und Quizzen eingeladen. Und der grosse Bazar hat auch spontane Besucher zum Schnäppchenkauf angelockt.

Obwohl die Ludi das ganze Jahr über ihre Türen öffnet und ihr tolles vielfältiges Sortiment zum Ausleihen bereithält, sorgt so ein Anlass dafür, dass auch Nachbarn oder Spaziergänger sich ermutigt fühlen, einfach mal unverbindlich reinzuschauen. Viele waren dann begeistert und wollen ihr nächstes Fest mit unseren Party-Spielen bereichern.

Die Kinder freuten sich, all die Fahrzeuge zu testen, am Glücksrad die erdrehten Aufgaben zu lösen, bekannte Spiele in der XXL-Variante neu zu entdecken und natürlich am Quiz mitzumachen. Die entwischten Schleichtiere galt es in der Ludi zu suchen und so das Lösungswort 'Spielspass' zu finden. 1954 Spiele können aktuell in der Ludi ausgeliehen werden. Der Gewinner eines Jahresabonnements wird in diesen Tagen ermittelt.