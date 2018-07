Neu gibt es speziell für die kleinsten Fans der Schnottwil-Chilbi eine Kleiderkollektion. Sie besteht aus einem kurzärmligen Body und einem T-Shirt für die etwas grösseren Dreikäsehochs. Damit kommen Rösslispielrowdys und Zuckerwattenvernichter an der diesjährigen Chilbi im Bucheggberg ganz gross raus!

Das Motiv zeigt das bekannte Rössli von der Schnottwiler Chilbi, den Schriftzug sowie verschiedene farbige Dreiecke, welche sich hie und da zu Sternen formieren. Sie symbolisieren die vielen farbigen Lichter vom Rösslispiel, dem Kettenflieger und anderen Attraktionen, welche Jahr für Jahr am zweiten Augustwochenende an der Chilbi in Schnottwil für leuchtende Kinderaugen sorgen. Angesprochen auf die Idee meint Simon Eberhard, Mitinitiant der Bekleidungslinie für Kinder: "Als wir im letzten Jahr das Chilbi-T-Shirt für all jene mit Geburtsdatum im letzten Jahrhundert lanciert haben, wurden wir immer wieder gefragt, ob es sowas auch für Kinder gäbe. Darauf haben wir nun reagiert und ein Sujet speziell für Kinder gestaltet."

Früh übt sich, was ein echter Chilbi-Fan werden will

Die Schnottwiler Chilbi lockt nach wie vor viele Besucher weit über den Bucheggberg hinaus an. Soll das weiterhin so bleiben, ist es wichtig, auch die jüngste Generation mit der Dorfchilbi vertraut zu machen. "Die Chilbi unterliegt wie alles andere auch einem stetigen Wandel. Diesen Flow muss man mitgehen und mit einem attraktiven Angebotsmix aufwarten. Das hat die Schnottwiler Chilbi bis jetzt immer hervorragend geschafft", so Eberhard zur aktuellen Entwicklung des Dorfanlasses. Mit einem Chilbi-T-Shirt gibt man denn auch ein klares Statement ab: "Jawohl, ich bin ein Fan der Schnottwil-Chilbi."

Erstmalige Erwähnung 1607

Bereits 1607 wurde die „Ougschte Chilbi“ in einem Ratsprotokoll erwähnt. 1864 schilderte der Arzt und Schriftsteller Jakob Hofstätter in dem Buch „Aus Berg und Thal – Blätter aus dem Volke für das Volk“ seine Erlebnisse mit der Schnotwil-Chilbi mit den folgenden Worten: “Die gewöhnlichen Kilben sind mit der grossen Schnottwiler Augustkilbi gar nicht zu vergleichen, schon weil jene oft, und ziemlich willkührlich, schon dann veranstaltet wurden, wenn ein Wirth seinen sauren Wein nicht anders an den Mann zu bringen weiss.“

Live-Konzerte und Honkytonky

Die Zeiten von saurem Wein gehören länst der Vergangenheit an. Neu wartet die Chilbi in Schnottwil jeden Abend mit Livekonzerten auf. Dazu gibt es eine Vielzahl Marktstände, Schausteller und ihre Bahnen. Und dazwischen steht wie gemacht für einen Zwischenhalt der Saloon. Hier schwelgt die ältere Generation in den Erinnerungen, als es im "Schützen" noch Pastetli gab. Und die jüngere Generation versammelt sich hier, um abzuchecken, ob der traditionelle Chilbibatzen noch für eine Fahrt auf der "Butschautobahn" ausreicht.

Schnottwil-Chilbi vom 11.-13. August

Mehr Infos zu den T-Shirts unter www.schnottwil-chilbi.ch