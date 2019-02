Etwas ganz Spezielles ist die Monatswanderung im Februar gewesen. Früher als sonst um 12.30 Uhr trifft man sich am Bahnhof Frenkendorf - Füllinsdorf. 26 Leute sind es gewesen, die sich sagten, diese Wanderung muss man machen. Um 12.44 Uhr fuhr die Wandergruppe mit dem Zug nach Liestal. Von dort dann mit dem Bus Nr. 72 (ab Liestal um 13.05 Uhr) bis nach Titterten). Und dann auf Schusters Rappen konnte die Wanderung gestartet werden. Nur die Überraschung, eine Landschaft wie im Berner Oberland. Schnee und nochmals Schnee. Es ging über Ober-Serzach - Egg – Abendsmatt nach Lampenberg. Im Restaurant Abendsmatt sind wir schon einmal gewesen Und von dort oben hat man auch einen wunderbaren Blick in die schöne Landschaft. Zum Schluss ging es via Lampenberg hinab nach Hölstein. Und solche Anstrengungen verdienen natürlich auch eine Belohnung. Dies war dann das Zvieri im Restaurant „Linde“ in Hölstein. Zurück ging es dann mit dem Waldenburgerli nach Liestal. Und von Liestal mit dem Zug oder dem Bus zurück nach Frenkendorf oder auch Füllinsdorf. Den Reiseleitern Theo Haug und Reiner Jansen sei dies herzlich verdankt. Und sollte jemand auch so eine Wanderung einmal mit unserer Gruppe machen wollen. Am 4. März 2019 wäre es möglich. Einfach dem Amtsanzeiger von Frenkendorf und Füllinsdorf lesen, dort steht es, wo die Wanderung hingeht.