Die 37. Lenzburger Velobörse zu Gunsten der Kinderkrippe Purzelhuus fand einmal mehr letzten Samstag, am 24. März 2017, bei einladend sonnigem Frühlingswetter im alten Gemeindesaal Lenzburg statt. 24 tatkräftige Helferinnen und Helfer packten an und schon bald standen eine stattliche Anzahl Fahrzeuge zum Verkauf bereit. Angenommen wurden 141 Objekte, davon wechselten 103 erfolgreich ihre Besitzer/innen, nur 38 Fahrzeuge blieben übrig und mussten wieder abgeholt werden. Das günstigste Gefährt war ein Trottinett für 5 Fr., die beiden teuersten waren ein Herrenvelo und ein E-Bike für je 400 Fr. In diesem Frühling verlief das Markttreiben eher ruhig, es wurden weniger Velos gebracht und verkauft als im letzten Jahr, so fiel der Ertrag auch entsprechend tiefer aus: trotzdem freut sich die Kinderkrippe Purzelhuus sehr über die 3187 Fr.

Herzlichen Dank an alle, die zum guten Gelingen der Velobörse beigetragen haben: den Verkaufswilligen, den Käuferinnen und Käufern, allen Helferinnen und Helfern und dem Petrus für das sonnige Frühlingswetter.