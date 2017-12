Die Garage G. Neuenschwander in Lohn-Ammannsegg wird als Hyundai-Vertretung per 1. Januar 2018 von Diego Bortignon übernommen. Die Verbindlichkeiten den Kunden werden bleiben, versichert der neue Inhaber.

In den vergangenen Monaten hat sich die Familie Neuenschwander um die Nachfolgeregelung Gedanken gemacht. Umso mehr freuen sich Ilona, Jasmin Neuenschwander und Nicole Ueltschi-Neuenschwander nun mit Diego Bortignon einen kompetenten, motivierten und innovativen Unternehmer für die Nachfolgeregelung der Garage G. Neuenschwander, Lohn-Ammannsegg, ab 1. Januar 2018 gefunden zu haben. Mit dem neuen Betriebsinhaber, welcher in Gerlafingen langjährig bereits einen erfolgreichen Garagebetrieb führt, ist gesorgt, dass die bisherigen bekannt guten Kunden- und Geschäftsbeziehungen der Garage G. Neuenschwander weitergeführt und mit Sorgfalt weitergepflegt werden können. Die besten Voraussetzungen dazu sind zudem gegeben, weil die beiden Mitarbeiter, Ruedi Leibundgut und Marc Pürro, der neuen Firma treu bleiben und die Kunden im gleichen Stil wie bisher in der Werkstatt betreuen werden. Zudem wird das Ziel von Diego Bortignon mit seiner Frau Gabi sowie seinem Team sein, den Kunden der Garage Neuenschwander als Hyundai-Vertretung ab 1. Januar 2018 als kompetente Berater rund ums Thema Auto und Mobilität zur Verfügung zu stehen.