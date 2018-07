Die «FrauenTauschenKleiderBörse» findet wieder statt – erstmals rund um die neue Hofstatt-Linde!

Am Samstag, den 11. August, wird in der malerischen Brugger Hofstatt (bei Regen im Salzhaus) wieder getauscht statt gekauft: Die perfekte Gelegenheit, den Schrank mal wieder zu sortieren und „alte Lieben“ weiterzuschicken. Wie schön wäre es, wenn wieder eine grosse Auswahl an Kleidern, Schuhen und Accessoires für alle tauschlustigen Besucherinnen zusammenkäme!

In unserem Café lässt es sich gemütlich sitzen und geniessen – das grosse Buffet mit Süssem, Salzigem, Warmem, Kaltem und verschiedenen Getränken bietet für jeden Geschmack etwas.

Auch den Ohren wird etwas geboten: Michael Stephan (Cello) und Jakob Schildhauer (Blockflöte) geben um die Mittagszeit ein Ständchen. Und natürlich sind nicht nur Frauen willkommen!

Ab 10 Uhr werden Kleider, Schuhe und Accessoires entgegengenommen. Der Tausch beginnt um

11 Uhr und endet um 15 Uhr. Das Mitbringen eigener Kleider ist nicht Voraussetzung: frau kann nur holen, nur bringen oder eben tauschen. Zur Deckung der Kosten wird um eine Spende gebeten.

Ein allfälliger Überschuss geht an ein Projekt zugunsten einer lebendigen Altstadt. Letztes Jahr konnte so ein Beitrag zur Pflanzung der Linde geleistet werden, die in Zukunft allen wohltuenden Schatten spenden wird.