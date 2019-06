Die Lehrpersonen der Sek Frenkendorf versuchen sich als DJ’s an der Sommerdisco!

Gestern fand in der Sek Frenkendorf die jährliche Sommerdisco statt. Jedes Jahr gibt es ein Motto, dieses Jahr war es «Hollywood-Summer-Pastell. Auch jeden Winter wird übrigens eine Disco organisiert. Die Schülerinnen und Schüler, welche Teil des Schülerparlaments «Luutsprächer» sind, haben den ganzen Tag fleissig die Eingangshalle und die Aula mit pastellfarbenen Luftballons geschmückt. In der Aula wurde getanzt und in der Eingangshalle gab es süsse und salzige Snacks, während draussen grilliert wurde. Um eingelassen zu werden, musste man mit dem Schülerausweis beweisen, dass man Schülerin oder Schüler an unserer Schule ist.

Um 20.30 Uhr hat Laurin vor versammeltem Publikum «Faith» gesungen, was sicherlich viel Mut erforderte. Die DJ’s waren die Lehrpersonen Frau Lembke und Herr Tanner, die mit ihren leuchtenden Brillen, Schnürsenkeln und Fliegen für einen Hingucker gesorgt haben. Um 22 Uhr war die Disco zu Ende und die Schüler und Schülerinnen gingen nach Hause.