Die D-Junioren vom FC Frenkendorf schaffen das Unmögliche

Am Sonntag 10.12.2017 waren die D-Junioren unter der Leitung von Carmelo Severino, Besim Bllaca und Mikail Alkan zu Gast in der Stutzhalle in Lausen. Das bisher in der Meisterschaft ungeschlagene Team gehörte sicherlich zum Favoritenkreis für den Turniersieg. Doch das Auftaktspiel gegen das Heimteam aus Lausen ging mit 2:4 verloren. Da auch das zweite Spiel gegen den FC Bubendorf mit 1:6 sang und klanglos verloren ging, schien eine Topklassierung in weiter Ferne zu liegen. Ein Sieg mit 8 Toren Differenz musste im letzten Gruppenspiel gegen den FC Reinach erfolgen. Nur so hätte man noch die theoretische Möglichkeit das Halbfinal zu erreichen. Was folgte ist sicher als einmalig zu bezeichnen. Der FC Frenkendorf startete zur Kür. In 12 Minuten Spielzeit wurde der FC Reinach mit 10:1 vom Platz gefegt und der FC Frenkendorf stiess doch noch in den Halbfinal vor. Dort liess man dem Team aus Arlesheim (Promotion) keine Change und siegte diskussionslos mit 6:0. Im Finale stand man nun wiederum dem Team von Lausen gegenüber und der FCF konnte sich für die Startniederlage revanchieren und gewann mit 3:2. So ist auch der Fussball, man kann verlieren, dann jedoch auch wieder siegen. Hier am Beispiel von einer Jugendmannschaft vom FC Frenkendorf.