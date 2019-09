Am Donnerstag, den 12. September 2019 lud die CVP-Ortspartei Balsthal alle Interessierten zum Besuch des OeBB-Depots am Bahnhof Balsthal ein. Um 18:00 Uhr fand sich eine bunt gemischte Gruppe vor dem Schalterraum ein und wurde von der stv. Geschäftsführerin der OeBB, Frau Barbara Riser, herzlich begrüsst. Auf dem kurzen Marsch zum Depot ergaben sich erste Diskussionen zum Thema. Im Depot stellte Barbara Riser die beiden Herren Jürg Senn und Marcel Mägli vor, welche die Gruppe in den anschliessenden rund eineinhalb Stunden durch das Depot führten.

Dabei wurde die ganze Bandbreite der Tätigkeiten einer Dampflok-Gruppe beleuchtet und die im Depot vorhandenen Fahrzeuge vorgestellt. Es war eindrücklich zu hören, welcher Aufwand betrieben wird, um die Dampflokomotive, welche zum grossen Teil aus dem vorletzten Jahrhundert stammen, fahrtüchtig zu halten. Ging es in den Anfängen der Gruppe primär darum, die Maschinen in Fahrt zu bringen und zu halten, ist heute aufgrund der gesammelten grossen Erfahrung der Anspruch wichtig, die benötigten Teile möglichst originalgetreu einbauen zu können.

Neben den Dampflokomotiven konnte auch der berühmte „Rote Pfeil“, ein Elektrotriebwagen aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, besichtigt werden und das sogar von unten! Mit all den interessanten und spannenden Details und Geschichten rund um das Thema Eisenbahn verging die Besichtigung wie im Flug und schon bald konnte man sich beim Apero zuprosten und auch eine feine „Speckzüpfe“ geniessen. Parteipräsident Peter Fluri durfte sich bei den anwesenden Verantwortlichen herzlich bedanken und nach der Übergabe eines Präsents klang der informative Anlass gemütlich aus.