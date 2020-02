Die „Centrum-Tage“ machen Lenzburg zur Stil-Metropole

Am Freitag, 27. März, um 18:30 und 20:00 Uhr, findet im Coiffeur | Galerie LifeStyle, Aavorstadt 15 in Lenzburg die öffentliche Frühjahrsmodeschau statt. Die vier Geschäfte Hömlilade, Jori Silber & Stein, Angel-Eye und Coiffeur | Galerie LifeStyle laden dazu ein. Gezeigt wird die aktuelle Mode für sie und ihn. Der passende Schmuck und Frisuren runden den Style ab. Am Samstag, 28. März, von 14:00 bis 16 Uhr zeigen der Hömlilade und Jori Silber & Stein in der Rathausgasse Herrenmode und Schmuck. Abgerundet wird dieser Anlass mit einem Apéro und tollen Wettbewerben.

In der Altstadt von Lenzburg sind neben Restaurants und Cafés auch Boutiquen, Schmuckgeschäfte und Coiffeure zu finden. Vier Geschäftsinhaber haben sich nun zusammengetan und organisieren gemeinsam eine bunte Modeschau. Die Rede ist von Susanna Rohr vom Herrenbekleidungsgeschäft Hömlilade, Marianna von Bergen vom Schmuckgeschäft Jori Silber & Stein, Yvonne Dadufalza-Iseli von der Boutique Angel-Eye und Pascal Vögeli von Coiffeur | Galerie LifeStyle.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Models sind in den Startlöchern. Das Organisatoren-Team ist glücklich, dass sie in den Räumlichkeiten von Coiffeur | Galerie LifeStyle eine passende Lokalität gefunden haben. „Es ist grossartig, zusammen einen solchen Event auf die Beine zu stellen. Natürlich hoffen wir auf viele interessierte Gäste.“, so Susanna Rohr vom Hömlilade.

Die Modeschauen finden passend zu den „Centrum-Tage“ am 27. März, um 18:30 und 20:00 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, und alle Mode- und Stilbegeisterten, aber auch Modemuffel sind herzlich willkommen.

Der Mode- und Schmuckzauber vom Hömlilade und Jori Silber & Stein geht am Samstag, 28. März, von 14:00 bis 16:00 Uhr, in eine weitere Runde. Bei einem gemütlichen Apéro können die Besucher im wunderschönen Ambiente der Lenzburger Altstadt Herrenmode und Schmuck für sie und ihn bewundern. Daneben veranstalten die zwei Geschäfte je einen tollen Wettbewerb.

Lenzburg ist immer eine Reise wert. Und wer weiss: Vielleicht zählt Lenzburg nach diesen zwei Tagen voller Glanz und Gloria zu den Top-Modemetropolen der Welt. Wir dürfen gespannt sein.