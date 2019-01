Sternsingen Boningen Mein Dankeschön geht an alle Kinder, die einen oder mehrere Ferientage in den Dienst der guten Sache gestellt haben, sowie deren Eltern für die Unterstützung und allen, die den Sternsingern Türen und Hände geöffnet haben. Vergelt’s Gott!

Sternsingen 2019 stand unter das Motto «Wir gehören zusammen». Im Zentrum stehen dabei behinderte Kinder in Peru. Betroffene Kinder sollten nicht auf ihre Behinderung reduziert werden, «sondern wie alle anderen Kinder als neugierige, entwicklungsfähige und bereichernde Geschöpfe Gottes gesehen werden». Zu Gunsten dieser behinderten Kindern in Peru sammelten die Sternsinger in Boningen Fr.2008.85.

Verantwortliche der Sternsinger in Boningen Elsbeth Jäggi