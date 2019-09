Unsere Eltern wuchsen in Olten auf, der Vater links, die Mutter rechts der Aare. Am Jugendfest lernten sie sich kennen und am 24. September 1959 wurde dann geheiratet. Im selben Jahr trat Norbert Lang seine Stelle bei BBC in Baden an und das frisch vermählte Paar zog nach Nussbaumen, sein zu Hause bis heute! Söhne, Schwägerinnen und Enkelin wünschen Norbert und Eva Lang alles Gute zu ihrem 60. Hochzeitstag.

Thomas, Rainer, Sandra, Gabriele und Sheena.