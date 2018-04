„Wie gut, dass es die Stundenhilfe gibt!“ - so kürzlich in einer Einladung an Mitglieder und Gönner des Vereins Stundenhilfe Schönenwerd, den jährlichen Beitrag von 25 Franken (oder mehr) zu entrichten. Eine Aussage, die sich gut nachvollziehen lässt, wenn bedacht wird, dass die Helferinnen im letzten Jahr 4330 Arbeitsstunden geleistet haben. Wird diese Leistung auf die 13 beschäftigten Frauen aufgeteilt, so ergibt das eine Einsatzzeit von ca. 333 Stunden pro Helferin im Jahr. Die Stundenhilfe kommt in Haushalten zum Einsatz, wo vorübergehend oder längerfristig keiner da ist, der die Aufgaben des Alltags erledigen kann und übernimmt dort Haushaltsarbeiten wie z.B.

Reinigen und Bügeln. Es wird dabei beachtet, dass immer die gleiche Helferin einem bestimmten Haushalt zugewiesen wird. Dies hat den Zweck, den persönlichen Kontakt zu den betreuten Personen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, was vor allem in jenen Fällen von großer Wichtigkeit ist, in denen diese in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und sonst den Bezug zu ihrer Umwelt zu verlieren drohen.



Die Stundenhilfe, deren eigentlicher Name „Verein Stundenhilfe für Kranke und Betagte“ lautet, ist für Hausarbeiten verantwortlich. Die Spitex, welche Pflegefachpersonal beschäftigt, bietet Pflegeleistungen nach Spitalaufenhalten oder bei Bedarf nach Wundversorgung. Falls ein Unfall oder eine Krankheit Grund für die Hilfeleistung ist, kann die Krankenkasse Beiträge sowohl für die Stundenhilfe als auch für die Spitex übernehmen. Der konkrete Umfang des Beitrags wird im Allgemeinen erst festgelegt, nachdem eine Pflegebedarfsabklärung erfolgt ist, die für die Kostenabdeckung dann die Grundlage stellt, da die Größe der Beiträge durch Krankenversicherer sich nach dem Pflegebedarf einer Person richtet.

Die Krankenversicher orientieren sich an einem zwölfstufigen System als Unterteilungsbasis für ihre Beiträge, wobei die Restkosten jeweils in den Zuständigkeitsbereich der Kantone fallen. Unabhängig davon lässt sich jedoch festhalten, dass die Leistungen des Vereins Stundenhilfe meist günstiger ausfallen als jene der Spitex.