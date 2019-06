Der Verein pro audito region solothrn - grenchen , der sich Menschen mit einer Hörbehinderung annimmt, wurde von der Firma Kochrian, Hörsysteme und Brillen in Solothurn zu einem Besuch der SONOVA nach Stäfa eingeladen. Der weltweit führende Anbieter bietet hörbehinderten Menschen eine umfangreiche Palette von Hilfsmitteln, die, individuell angewendet, zu einem besseren Hörverständnis führen. Eine sichtlich interessierte Gruppe liess sich in die Welt der Hightech - Produktion mitnehmen. Der kompetent geführte, auch anspruchsvolle Rundgang löste Staunen rundum aus. Für den Laien fast unfassbar, wie heute kleinste Bestandteile der Hörgeräte von der Planung über die Herstellung mit modernsten Maschinen und Robotern gefertigt werden. Die Wertschätzung über den Wert der unentbehrlichen Hörgeräte für die betroffenen Menschen wurde "hörbar" erweitert. Der äusserts angenehme Empfang in der Firma SONOVA machte deutlich, dass sie am "Endkunden" ihrer Tätigkeit echt interessiert sind. Die Teilnehmenden fühlten sich rasch wohlwollend aufgenommen, das ausgezeichnete Mittagessen rundete einen äusserst interessanten Besuch ab. Ein grosses Merci gebührt der Firma Kochrian für die grosszügige Einladung.