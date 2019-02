Interessant dies zu lesen, dies in meiner Zeitung, der Sozialismus kehrt zurück, neu aus New York, also nicht mehr aus Moskau. Gut, wenn es um die Milliardäre geht, dann stimmt es auch mit Moskau. Der Putin und einige seiner Genossen, die nennt man jetzt nicht mehr Sozialisten, sondern Oligarchen. Einer sitzt sogar im Fussball bei Chelsea London. Und richtig ist auch dies, dass viele junge Leute aufmüpfig sind, in Deutschland oft im Fernsehen ein Kevin Kühnert. Und in der Schweiz vernimmt man oft die Stimmen aus dem Welschland oder aus grösseren Städten wie Zürich, Basel und Bern. Vom Tessin reden wir lieber nicht. Und auch im Kommentar in meiner Zeitung feiert hier in England ein Altlinker und in den USA eine Sozialistin die Wiedergeburt. Nur kurz, warum dies meiner Meinung so ist. Die Welt hat sich verändert, man kann als Linker wie auch als Rechter Geld wie Heu verdienen. Einfach gewusst wie. Nur gesagt, in Ungarn mit dem Ordan ein Milliardär, in der Schweiz ein Blocher, hier die SVP, die doch alle Schweizer wählen, in Amerika ein Trump, das wäre dann ein Republikaner, in Russland ein Putin, ein Kommunist, in Tschechien auch, so auch in Oesterreich, einfach hier der Strache von der FPÖ. Man tut auch Gutes, Red Bull überall. Vor allem im Fussball und sogar im Eishockey. Einfach gewusst wie. Und dann die bürgerliche Regierung in Oesterreich, sogar sehr jung kann dann der Herr von der ÖVP sein. Man komme also bitte nicht wegen dem Alter, alles ist doch heute möglich. Geld regiert die Welt, das sage nicht ich, nein das sagten schon unsere Eltern. Und wenn Geld die Welt regiert,dann kommt es halt oft zu verschiedenen Meinungen über gerecht oder ungerecht. So wie in der Schweiz auch bei den Banken betreffend Beratung im Ausland. Zur Schlussbetrachtung nur dies: Fühlt sich ein Teil der Welt ungerecht behandelt oder auch verschaukelt, dann kommt es zu Konflikten. Erinnere nur an die Gewalt zu Managern einmal in Deutschland. Auf der Strasse wurde von Extremen ein Manager erschossen. Und wenn man dann heute liest, dass z.B. ein Herr von Mercedes Benz in Rente geht, einfach zu einem Schnäppchen, im Jahr wären es 1 Mio. Euro. Von den Löhnen ganz oben in den Teppichetagen reden wir lieber nicht. Doch ganz normal, dass dann die Seele bei einigen kocht. Und berichten dann die Medien oft auch darüber, dann kocht es sogar bei solchen, die das gar nicht interessiert. Nicht nur bei denen, die nicht genug auf dem Teller haben, nein auch bei solchen, die nicht zu klagen hätten. Dann die Angst mit der Uwelt und dem Klima in Zukunft. Wen wundert es dann, wenn auch viele junge Menschen auf die Strasse gehen und damit sagen wollen, auch wir verdienen eine Zukunft und nicht nur diejenigen, die sie jetzt schon haben.