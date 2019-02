www.sk-og.ch

Der Schwingklub Olten-Gösgen gratuliert

Das am 4. Februar 1944 geborene Ehrenmitglied, Max Leuenberger, wohnhaft an der Freienstrasse 28 in Trimbach, feiert seinen 75. Geburtstag. Der verheiratete Max hatte beruflich verschiedene Positionen bei Ringier in Zofingen inne. Ab 1992 hat er diverse Aufgaben für den Schwingsport in der Region übernommen, so als OK-Mitglied für das ESAF 1992 in Olten, wo er für die Unterkünfte zuständig war. 1994 ist er dem SKOG beigetreten. Von Beginn weg hat er sich engagiert und bis 2002 die Verantwortung für den Festführer für das Bifangschwinget sowie das Solothurner Kantonale Schwingfest in Olten übernommen. 1999 wurde er mit Dank für seinen Einsatz in die Garde der Ehrenmitglieder des SKOG aufgenommen. Ganz herzliche Glückwünsche gehen nach Trimbach, wo er ein frohes Fest im Kreise seiner Lieben begehen möge.

Schwingklub Olten-Gösgen

Bildlegende: Max Leuenberger

Kontakt: Therese Gerber, Medienchefin SKOG, +41 79 212 78 62, therese.gerber@bluemail.ch